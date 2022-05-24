Мизинцев сообщил, что националисты заминировали «Просянский элеватор» в Днепропетровской области

В поселке Просяная Днепропетровской области Украины боевики националистических формирований заминировали «Просянский элеватор», который в скором времени намерены взорвать. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, также в поселке Врубовка Луганской Народной Республики на территории зернового комбината размещены установки реактивных систем залпового огня Вооруженных сил Украины. Кроме того, националисты регулярно обстреливают позиции российских войск, тем самым провоцируя их на ответный огонь, добавил генерал-полковник.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Как отметил Мизинцев, такие действия аналогичны тактике «выжженной земли», которую использовали нацисты во время Великой Отечественной войны. Они противоречат всем общепринятым нормам морали и принципам международного гуманитарного права, передает ТАСС.

Также сегодня генерал-полковник сообщил, что гуманитарная обстановка в подконтрольных Киеву регионах стремительно ухудшается и приближается к критической. По его словам, западные страны намерены как можно скорее вывезти зерно из страны, «лицемерно заявляя о гуманитарной поддержке».

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Диана Жиленкова