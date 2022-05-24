Российский рынок акций снизился на 0,4% по индексу Мосбиржи

По итогам торгов индекс Московской биржи снизился на 0,4%, до 2293,62 пункта, индекс РТС поднялся на 1,6%, до 1273,73. Стоимость «голубых фишек» на Мосбирже изменилась в пределах 5,4%.

В цене поднялись бумаги финансовых компаний. В то же время сильнее всего подешевели акции Магнитогорского металлургического комбината (-6,1%). Курс доллара составил 56,79 рубля, передает «Интерфакс».



Фото: pixabay.com

Сегодня утром курс доллара на Мосбирже опустился ниже 57 рублей. Это произошло впервые с марта 2018 года. Также курс евро упал до 58,95 рубля. На открытии торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,08%, индекс РТС — на 0,12%.

Диана Жиленкова