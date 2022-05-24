В меню KFC вместо продукции PepsiCo появились лимонады «Черноголовки»

В меню ресторанов быстрого питания KFC появились лимонады компании «Черноголовка». Другие напитки — Pepsi, Mirinda и 7Up — на данный момент приобрести нельзя. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте KFC.

Напомним, производство Pepsi, Mirinda и 7Up относится к корпорации PepsiCo, которая покинула российский рынок. Данные напитки по-прежнему присутствуют в меню KFC, однако вместо цены добавлена подпись «Будет позже».

Фото: скриншот сайта

Американские корпорации The Coca-Cola Company и PepsiCo объявили о приостановке деятельности на территории России в марте этого года. Наряду с ними к такому же решению пришли и другие компании, среди которых Mars, KitKat, Nesquik и другие.

Диана Жиленкова