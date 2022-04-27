Россия ввела санкции против членов палаты общин британского парламента

Россия ввела персональные санкции против 287 членов палаты общин британского парламента. Список опубликован на сайте МИД РФ.

Указанным лицам закрыли въезд в Россию. По мнению дипломатического ведомства, они принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона, способствовали безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании.

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Принятая мера — ответ на включение Лондоном 386 депутатов Госдумы в черный список Великобритании. Им запрещен въезд на территорию королевства, их банковские счета в случае обнаружения будут заморожены, введен запрет на ведение бизнеса в Великобритании.

На прошлой неделе Россия внесла в стоп-лист 29 граждан США, среди них — главу Meta* Марка Цукерберга и вице-президента США Камалу Харрис. Также ограничительные меры ввели против 61 гражданина Канады.

*организация, признанная экстремистской, запрещена в России по решению суда

Татьяна Леухина