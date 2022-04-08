ЕС ввел санкции против руководителей ТАСС, ВГТРК и официального представителя Минобороны

Евросоюз ввел санкции против 214 россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный журнал ЕС.

Под ограничительные меры попали генеральные директоры ТАСС и ВГТРК Сергей Михайлов и Олег Добродеев, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин и президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Также санкции ввели против Игоря и Бориса Ротенбергов, сына Сулеймана Керимова Саида, генерального директора и совладельца «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова.

Кроме того, Евросоюз ввел блокирующие санкции против банка «ФК Открытие», «Новикомбанка» и «Совкомбанка» и еще 14 промышленных и транспортных компаний, среди которых: концерн «Калашников», Государственная транспортная лизинговая компания, Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», Объединенная двигательная корпорация.



Пятый пакет санкции против России из-за спецоперации на Украине Евросоюз утвердил сегодня днем.

Татьяна Леухина