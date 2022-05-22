Синоптики вновь выпустили штормовое предупреждение о заморозках до -2 градусов на следующей неделе в Татарстане

Синоптики Татарстана выпустили новое штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в начале следующей недели. Оно опубликовано на сайте Гидрометцентра республики.

Ночью и утром 23 и 24 мая на территории республики местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов.

Первое штормовое предупреждение о заморозках выпустили в четверг. По прогнозам синоптиков, заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов ожидались 20-22 мая.

В понедельник, 23 мая, прогнозируются местами небольшие осадки в виде дождя, ночью и утром в отдельных районах с мокрым снегом. Ночью похолодает до 0..+5 градусов, днем ожидается до +7..+12 градусов.

Татьяна Леухина