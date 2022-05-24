УЕФА представил официальный мяч финала Лиги чемпионов с надписью «Мир» по-русски

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный мяч финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Об этом сообщает «Интерфакс».

На мяче изображено слово «Мир» на двух языках — русском и английском (Peace). Также на белом фоне размещены серебристые звезды с логотипами Adidas и Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Париже 28 мая. В нем сыграют английский «Ливерпуль» и испанский «Реал». Изначально матч должен был состояться в Санкт-Петербурге, однако из-за спецоперации России на Украине город лишили права на его проведение.

В ночь на 19 мая немецкий футбольный клуб «Айнтрахт» в серии пенальти обыграл шотландский «Рейнджерс» и стал победителем Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в Испании.



Дарья Акимова