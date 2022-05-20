В РФС заявили, что не получали уведомлений от УЕФА о возможном переносе Суперкубка-2023 из Казани

Российский футбольный союз заявил, что не получал от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уведомлений о переносе из Казани матча за Суперкубок-2023. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу РФС.

Сегодня в издании ESPN появилась информация, что УЕФА рассматривает вероятность переноса Суперкубка из столицы Татарстана. В самой организации отказались давать комментарии на эту тему, заявив, что пока не могут этого сделать.

Казань получила право принять матч за Суперкубок УЕФА-2023 в марте 2020 года. Она станет первым таким городом в России. Инспекционные визиты УЕФА запланированы на начало 2023 года.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В апреле министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что вопрос об отмене проведения в Казани матча за Суперкубок УЕФА-2023 пока не поднимался. Глава Минспорта республики отметил, что все мероприятия, запланированные на следующий год, пока не отменены. Дорожная карта по проведению спортивных соревнований проработана до 2026 года.

Дарья Акимова