В России за сутки выявили 3 785 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 3 785 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране обнаружили 18 301 393 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 24 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 6 352 человека, всего выздоровевших — 17 700 372 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 90 россиян, всего от инфекции скончались 378 516 жителей страны.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне сообщалось, что за сутки в России выявили 4 158 новых случаев заболевания COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова