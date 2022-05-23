В России за сутки выявили 4 158 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4 158 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 18 297 608 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 23 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 5 117 человек, всего выздоровевших — 17 694 020 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 76 россиян, всего от инфекции скончались 378 426 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что за сутки в России выявили 4 710 новых случаев заболевания COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко