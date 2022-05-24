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В Татарстане утвердили порядок предоставления субсидий НКО, связанных с контролем радиоактивных веществ

11:42, 24.05.2022
В Татарстане утвердили порядок предоставления субсидий НКО, связанных с контролем радиоактивных веществ
Фото: prav.tatarstan.ru

Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по учету и контролю радиоактивных веществ и отходов на территории республики, соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Документ утверждает порядок предоставления субсидий из бюджета Татарстана для НКО за исключением субсидий муниципальным учреждениям. Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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