В Татарстане утвердили порядок предоставления субсидий НКО, связанных с контролем радиоактивных веществ
Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по учету и контролю радиоактивных веществ и отходов на территории республики, соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Документ утверждает порядок предоставления субсидий из бюджета Татарстана для НКО за исключением субсидий муниципальным учреждениям. Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым