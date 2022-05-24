Станки российского производства до 80% состоят из импортных комплектующих

Фото: Ринат Назметдинов

В станках российского производства используется до 80% импортных комплектующих. Такими данными с «Реальным временем» поделился председатель Машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров.

Он отмечает, что в России только декларируется развитие станкостроительной отрасли, хотя на самом деле реальных шагов практически не принимается. Этот фактор сказывается на том, что большая часть производственного оборудования завозится из-за рубежа, причем в основной степени — из недружественных стран. Трудности с поставками импортных станков и их запчастей вызывают проблемы и для машиностроительной отрасли.

— Ожидаем трудности в ближайшее время по средствам производства. Дело в том, что практически весь станочный парк импортный, и большая его часть поставлена именно из недружественных стран. Есть трудности с обновлением софта — с этим уже возникают проблемы, — рассказал Майоров.

Фото: Роман Хасаев

Вместе с этим, отечественные высокоточные заводы не имеют налаженного массового производства, которые позволило бы выпускать станки по доступным ценам. Электронно-компонентная база в российских станках чаще всего тоже импортная, в большинстве случаев — японская.

Для развития станкостроения в России, правительство уже приняло ряд мер. В частности, заводы освободили от казначейского сопровождения авансовых платежей. Это, отмечается на сайте правительства, позволит предприятиям быстрее привлекать средства для производства станков и отказаться от промежуточных кредитов, а также обеспечит соблюдение сроков исполнения обязательств.

Артем Гафаров