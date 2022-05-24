Россияне вернули почти 6 млрд рублей по программе кешбэка за путевки в детские лагеря

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что кешбэк за путевки в детские лагеря с момента начала программы составил уже почти 6 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, всего российские родители приобрели уже более 420 тысяч путевок в детские лагеря на сумму свыше 13,7 млрд рублей. Кешбэк вернулся им на карты платежной системы «Мир». Чернышенко отметил, что повышение доступности отдыха внутри страны является одной из приоритетных задач. Программа компенсации половины стоимости путевки в детский лагерь оказалась в числе оперативных мер правительства по поддержке граждан и экономики, утвержденных премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Продажи по программе детского кешбэка начались в России 31 марта и продлятся до конца лета. Отправиться в лагерь ребенок может с 1 мая. Из федерального бюджета на реализацию программы выделили 7,5 млрд рублей. В 2021 году благодаря такой программе в лагерях отдохнули более 400 тысяч детей.

Фото: Олег Тихонов

В этом году в Татарстане, как и в ряде регионов России, резко выросли цены на путевки в детские лагеря. Рост стоимости, в зависимости от города и региона, составил от 100%. О причинах произошедшего — в материале «Реального времени».



В середине мая сообщалось, что новый этап туристического кешбэка в России запустят 1 октября. Старт продаж будет дан во второй половине лета.

Дарья Акимова