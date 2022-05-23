В Казани ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна

Фото: ДРКБ Казани

В Казани вечером в воскресенье, 22 мая, ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Его доставили в ДРКБ, об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.



Ребенок получил травмы живота, нижней части спины и таза. Медики оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале мая в Альметьевске девочка 2020 года рождения выпала из окна квартиры на восьмом этаже. По данному факту в ведомстве возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Альметьевская городская прокуратура организовала проверку.

Маргарита Головатенко