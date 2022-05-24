В Казани прошли похороны старейшего десантника России и Татарстана Павла Клетнева — видео

В Казани прошли похороны старейшего десантника России и Татарстана Павла Клетнева. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На церемонию прощания с ним к дому на улице 2-я Шатурская пришли сотни людей. Каждого из них Павел Клетнев знал лично. Военный комиссар Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Евгений Твердохлеб запомнил его как очень доброго и отзывчивого человека, помогавшего людям всем, чем можно.

Клетнев родился 12 ноября 1924 года в селе Рогозино Лаишевского района Татарстана. В 1942 году был призван на фронт, направлен под Ленинград в 1106-й артиллерийский полк, где участвовал в прорыве блокады. Также воевал в Венгрии, Австрии и Чехословакии. После окончания войны служил в Венгрии и Эстонии. В 1947 году он мобилизовался и вернулся в Казань. 37 лет он проработал на Казанском электромеханическом заводе, был начальником транспортного отдела.

С 88 лет Клетнев ежегодно совершал прыжки с парашютом в честь Дня Победы. Последний раз он прыгнул в 95 лет, с высоты 2 800 метров при 30-градусной жаре.

В 2020 году Клетнева пригласили на празднование 90-летия Воздушно-десантных войск в Москве. В российской столице тогда этот праздник отметили с размахом: со всей страны были приглашены заслуженные десантники. Для них устроили насыщенную программу — экскурсии, показательные выступления и торжественные мероприятия на Красной площади.

О смерти старейшего десантника России и Татарстана стало известно 21 мая.

Дарья Акимова