Шойгу предложил РПЦ причислить полководца Александра Суворова к лику святых

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил Русской православной церкви (РПЦ) причислить к лику святых полководца Александра Суворова. Об этом сообщает ТАСС.

По словам председателя Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумена Валаамского монастыря епископа Троицкого Панкратия, такое предложение уже неоднократно поступало от разных общественных организаций. Поэтому РПЦ займется сбором материалов о жизни Суворова, а также информации о наличии или отсутствии фактов чудотворения, что является обязательным критерием для канонизации. Когда материала будет достаточно много, в РПЦ вернутся к этому вопросу.

Александр Васильевич Суворов (1730—1800) — русский полководец, основоположник русской военной теории, генералиссимус, генерал-фельдмаршал австрийских войск. Обладатель всех российских военных орденов и многих иностранных наград. В период своей боевой деятельности он участвовал в семи войнах, провел 60 сражений и не проиграл ни одного.

Фото: wikipedia.org/портрет работы Н.И. Уткина, гравированный с портрета 1800 года

В апреле РПЦ объявила о переносе Архиерейского собора из-за сложной международной обстановки на осень или зиму. До этого предполагалось, что собор состоится с 26 по 29 мая 2022 года.



Дарья Акимова