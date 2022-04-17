РПЦ объявила о переносе Архиерейского собора из-за сложной международной обстановки

Священный синод Русской православной церкви перенес Архиерейский собор РПЦ на осень или зиму из-за сложной международной обстановки. Заявление опубликовано на сайте Московской патриархии.

Сроки Архиерейского собора будут обсуждаться Синодом на летнем заседании. Ранее предполагалось, что Архиерейский собор состоится с 26 по 29 мая 2022 года. Его переносили из-за пандемии COVID-19, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Архиерейский собор — это высший орган иерархического управления РПЦ. В нем участвуют только архиереи — высшие чины духовенства. Собор созывается не реже одного раза в четыре года, а также в «исключительных случаях». Предыдущий Архиерейский собор состоялся в 2017 году.

В прошлый раз Архиерейский собор планировалось провести 15—18 ноября 2021 года. Однако после ухудшения санитарно-эпидемической обстановки его перенесли на май текущего года.

Татьяна Леухина