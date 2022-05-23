Со 2 марта Россия доставила на Украину почти 22 тысячи тонн гуманитарной помощи

Фото: Максим Платонов (архив)

Начиная со 2 марта, Россия доставила на Украину 21 920,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов, лекарств и медицинских изделий. Такие данные привел начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает ТАСС.

По его словам, за весь этот период проведено 1 045 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки одна — в Херсонской области. В ходе нее мирному населению передали 50 тонн гуманитарной помощи. Также Мизинцев добавил, что 23 мая проведены три гуманитарные акции в Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых местные жители получили 510,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов.

Помимо этого, ВС и МЧС России в ходе разминирования территории ДНР и ЛНР обнаружили и обезвредили 9 364 взрывоопасных предмета, в том числе за сутки — 12. Всего они проверили: 1 623,21 га территории, 35 зданий, один мост и 9,64 км дорог.

Фото: скриншот видео Минобороны России

21 мая, по данным Минобороны России, прошло пять гуманитарных акций в Запорожской и Харьковской областях Украины, а также в ДНР. Жителям передали 290 тонн гуманитарной помощи.

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Дарья Акимова