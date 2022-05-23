Минобороны России: ВСУ заминировали мосты в Сумской области, чтобы обвинить в их подрыве российских военных

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские неонацисты заминировали мосты через реки Сейм и Любка в Путивле Сумской области, чтобы обвинить в их подрыве российских военных. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, неонацисты планируют взорвать их и обвинить ВС России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры. Это происходит уже не в первый раз. Мизинцев отметил, что такие вещи показывают полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права. Генерал подчеркнул, что в ходе спецоперации российские военные относятся к местному населению исключительно гуманно.

Кроме того, Мизинцев рассказал, что в здании Лисичанского завода редких газов в Луганской Народной Республике ВСУ разместили ствольную артиллерию и РСЗО, заминировали емкости с опасными веществами и насильно удерживают на территории предприятия сотрудников завода и местных жителей. При этом из РСЗО обстреливаются позиции ВС России и формирований ЛНР, тем самым провоцируя их на ответный удар, чтобы потом обвинить их в убийстве мирного населения.

Фото: кадр видео Минобороны России

Сегодня сообщалось, что российские средства ПВО за сутки сбили три самолета Су-25 воздушных сил Украины. Также сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Дарья Акимова