В Казани летом возобновятся мероприятия проекта «Культурная среда»

Фото: Максим Платонов (архив)

В общественных пространствах Казани летом возобновятся мероприятия проекта «Культурная среда», сообщил начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов на «деловом понедельнике» в исполкоме города.



Для жителей и гостей города в парке «Черное озеро» и у театра кукол «Экият» организуют музыкальные вечера, лекции, мастер-классы и фестивали с участием городских коллективов и приглашенных спикеров.

В первый месяц лета состоятся джазовые и рок-вечера, в июле — семейные и танцевальные фестивали, а на август запланировано проведение фестиваля джинсовой культуры и цикла лекций от казанских искусствоведов и историков.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Мы постараемся разнообразить мероприятия и в учреждениях культуры, и в общественных пространствах на свежем воздухе, — сказал Абзалов.

Маргарита Головатенко