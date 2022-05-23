Защитник Стивен Кэмпфер покинул «Ак Барс»

Американский защитник Стивен Кэмпфер покидает казанский «Ак Барс», сообщает пресс-служба клуба.



Игрок присоединился к «Ак Барсу» в прошлое межсезонье, в чемпионате КХЛ он провел 52 матча и набрал 34 (13+21) очка при показателе полезности «+1».

Кэмпфер подписал контракт с «Детройт Ред Уингз». Соглашение с 33-летним игроком рассчитано на один год.

На прошлой неделе «Ак Барс» продлил контракты до окончания сезона 2024/25 с нападающим Вадимом Шипачевым и защитником Вячеславом Войновым. До этого с клубом продлил контракт 34-летний нападающий Михаил Глухов. Он играет за казанский клуб с сезона 2014/15. В минувшем сезоне Глухов провел в составе команды 45 матчей, в которых набрал 7 очков.

Маргарита Головатенко