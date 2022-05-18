Шипачев и Войнов продлили контракты с «Ак Барсом»

«Ак Барс» продлил контракты до окончания сезона 2024/25 с нападающим Вадимом Шипачевым и защитником Вячеславом Войновым. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

— Подписав новые контракты с ведущими игроками, «Ак Барс» получил стабильность состава в будущем. Мы рады, что Шипачев и Войнов пошли на наши условия, — рассказал генеральный менеджер хоккейного клуба Марат Валиуллин.

Уточняется, что в прошлом сезоне Шипачев провел почти 60 игр, в которых набрал 77 очков при показателе полезности «+12». Войнов в 51 матче набрал 41 очко с показателем полезности «-6».

Несколько дней назад с «Ак Барсом» продлил контракт 34-летний нападающий Михаил Глухов. Он играет за казанский клуб с сезона 2014/15. В минувшем сезоне Глухов провел в составе команды 45 матчей, в которых набрал 7 очков.

Диана Жиленкова