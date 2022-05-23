Начальником административно-технической инспекции Нижнекамска назначили Ильдара Сафиуллина

Фото: пресс-служба НМР

Начальником отдела административно-технической инспекции в Нижнекамске назначен Ильдар Сафиуллин, об этом сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин.



Сафиуллин начал работу в «Нижнекамскшине», после чего перешел работать в МЧС, службу экономической безопасности АО «ТАИФ-НК». Его последним местом работы перед назначением на новую должность стала пожарно-испытательная часть №93.

— Задачи, которые стоят перед новым руководителем, — это контроль в сфере внешнего благоустройства, ремонта и строительства, а также выявление нарушений организациями и устранение последствие этих нарушений, — обозначил Муллин и попросил нового руководителя навести порядок в обозначенных сферах.

В начале прошлой недели главный архитектор Нижнекамска Эмиль Сиразетдинов покинул должность — теперь он будет работать в Институте пространства и развития Казани.

Маргарита Головатенко