Главный архитектор Нижнекамска переходит в Институт пространства и развития Казани

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Главный архитектор Нижнекамска Эмиль Сиразетдинов покинул должность — теперь он будет работать в Институте пространства и развития Казани, сообщил руководитель исполнительного комитета Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин.



Эмиль Сиразетдинов проработал в Нижнекамске 8,5 лет. Как отметил Муллин, за это время в городе построили много новых объектов, парков, общественных пространств. После реализации проекта реновации изменился и облик Нижнекамска.

— Очень большой труд проделан командой. Нам сильно повезло, что мы попали в период 50-летия города, это, я думаю, для всех очень знаменательная была дата. И с 2016 года Нижнекамск до неузнаваемости [изменился], совершенно другой, — сказал Сиразетдинов и отметил «правильный вектор на развитие» города.

Фото: e-nkama.ru

В конце 2016 года главный архитектор Нижнекамска Эмиль Сиразетдинов был осужден за взятку в виде телевизора за согласование вывески на фасаде ТЦ «Олимп». При этом он сохранил свободу и муниципальную должность. Суд назначил Сиразетдинову штраф в размере 280 тысяч рублей.

Тогда глава Нижнекамска Айдар Метшин заявил, что осужденный за взятку главный архитектор города Эмиль Сиразетдинов смог продолжить работу в должности, так как является «талантливым человеком».

Маргарита Головатенко