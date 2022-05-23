В Татарстане демонтируют недействующие трубопроводы Озерного месторождения нефти

Фото: Максим Платонов

Правительство России профинансирует изоляцию и ликвидацию 15 источников загрязнения Волги. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Очистка реки происходит в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

В рамках работ в Татарстане демонтируют недействующие трубопроводы Озерного месторождения нефти в акватории Нижнекамского водохранилища.

— Мероприятия по изоляции и ликвидации 15 источников загрязнения, располагающихся в бассейне реки Волги, будут частично профинансированы за счет бюджетных средств в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», — сообщается на сайте правительства.

Фото: Ринат Назметдинов

В рамках проекта работы будут вестись в нескольких регионах России, в том числе и в Татарстане. Помимо сокращения объема загрязненных сточных вод будут вестись работы на водных объектах реки.

На оздоровление Волги на территории Татарстана на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов было предусмотрено более 6 млрд рублей в рамках нацпроекта «Экология». Из них 5,1 млрд рублей будут выделены из российского бюджета. На сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу, будут направлены 4,6 млрд рублей.



Артем Гафаров