В центре Гамалеи считают, что необязательно создавать специальную вакцину от оспы обезьян

Вакцина от натуральной оспы полностью защищает человека от оспы обезьян, поэтому создавать в России специальную вакцину от этого вируса не обязательно. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Центра им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он напомнил, что в стране после 1980 года не проводилась вакцинация населения от натуральной оспы. Но люди, привитые до этого периода, в какой-то мере защищены от оспы обезьян.

Альтштейн считает, что вакцинация от натуральной оспы также вряд ли понадобится, поскольку эпидемического роста этой болезни не будет, это маловероятно, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным ВОЗ, в мире подтвердилось уже 92 случая оспы обезьян. Сообщения о случаях заболевания поступили из 12 стран, которые не являются эндемичными. Связь между заражением и поездкой заболевшего в регион, где инфекция рассматривается как эндемическая болезнь, на данный момент не установлена.



В Бельгии, где зарегистрировали 4 случая заболевания, ввели 21-дневный карантин для заболевших. Контактировавшим не обязательно уходить на изоляцию.



Татьяна Леухина