FP: Саудовская Аравия хочет поквитаться с Байденом и делает ставку на Путина

Саудовская Аравия хочет поквитаться с президентом США Джо Байденом из-за его недружественного отношения к стране, поэтому делает выбор в пользу президента России Владимира Путина, пишет «РИА Новости» со ссылкой на журнал Foreign Policy.



Автор статьи обращает внимание, что Эр-Рияд не спешит идти навстречу просьбам Вашингтона и Лондона увеличить добычу нефти, ссылаясь на обязательства в рамках ОПЕК+.

Принц недоволен тем, что президент Байден во время предвыборной кампании назвал Саудовскую Аравию «изгоем», а после опубликовал доклад о причастности Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Саудиты считают, что в Белом доме игнорируют их беспокойство потенциальным восстановлением иранской ядерной сделки, а еще не принимают меры против хуситов за нападения на их суда и города.

Ранее в Саудовской Аравии отказались от контактов с американским лидером по вопросу поставок нефти.

Маргарита Головатенко