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FP: Саудовская Аравия хочет поквитаться с Байденом и делает ставку на Путина

06:58, 27.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
FP: Саудовская Аравия хочет поквитаться с Байденом и делает ставку на Путина
Фото: kremlin.ru

Саудовская Аравия хочет поквитаться с президентом США Джо Байденом из-за его недружественного отношения к стране, поэтому делает выбор в пользу президента России Владимира Путина, пишет «РИА Новости» со ссылкой на журнал Foreign Policy.

Автор статьи обращает внимание, что Эр-Рияд не спешит идти навстречу просьбам Вашингтона и Лондона увеличить добычу нефти, ссылаясь на обязательства в рамках ОПЕК+.

Принц недоволен тем, что президент Байден во время предвыборной кампании назвал Саудовскую Аравию «изгоем», а после опубликовал доклад о причастности Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Саудиты считают, что в Белом доме игнорируют их беспокойство потенциальным восстановлением иранской ядерной сделки, а еще не принимают меры против хуситов за нападения на их суда и города.

Ранее в Саудовской Аравии отказались от контактов с американским лидером по вопросу поставок нефти.

Маргарита Головатенко
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