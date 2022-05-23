На Кремлевской набережной в Казани откроется петанк-площадка

В среду, 25 мая, в Казани на Кремлевской набережной состоится открытие петанк-площадки и первого летнего турнира по этой игре. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Петанк-площадка находится рядом с полем для пляжного волейбола и экстрим-парком «Урам». Мероприятие начнется в 18.00.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Желающие принять участие в турнире должны зарегистрироваться по ссылке. Игра рассчитана на команды из двух человек. По всем вопросам можно обратиться по телефону: +7 (917) 916-25-15.

Петанк — традиционная французская уличная игра. При броске шара ноги игрока не должны отрываться от земли и переступать очерченный круг. Цель игры — заработать максимальное количество баллов, бросая металлический шар в цель.

Летний сезон в экстрим-парке «Урам» возобновили в конце апреля. В день открытия уличной части там состоялись первые официальные соревнования по направлению Kickscooter(трюковой самокат) от Федерации самокатного спорта республики. В крытой части парка прошел открытый киберспортивный турнир по FIFA 22 от Godji Game.

Татьяна Леухина