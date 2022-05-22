В 416 дворах Татарстана продолжаются дорожные работы по программе «Наш двор»

В Татарстане по программе «Наш двор» дорожные работы ведутся в 416 дворах. На 140 объектах работы уже завершаются, сообщила заместитель директора фонда «Институт развития городов РТ» Венера Камалова.

За последнюю неделю еще на 16% были выполнены работы в Казани, на 17% — в Набережных Челнах, на 5% — в Лениногорском районе. Также динамика отмечается в Муслюмовском, Рыбно-Слободском, Бавлинском, Зеленодольском и Мамадышском районах республики.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, в 338 дворах Татарстана ведется установка наружного освещения, общий объем работ выполнен на 11%. Также в семи дворах Казани, четырех — в Набережных Челнах и других городах республики проводится благоустройство территорий, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Дорожные работы в рамках программы «Наш двор» начались на 83 объектах в регионе в апреле этого года. Еще в 390 дворах работы стартовали до середины текущего месяца.



Диана Жиленкова