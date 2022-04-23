В Татарстане работы по программе «Наш двор» начались на 83 территориях

В Татарстане начались дорожные работы в рамках программы «Наш двор» по плану 2022 года. Об этом сообщила сегодня замдиректора Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Венера Камалова.

Дорожные работы ведутся в 83 дворах республики. Еще в 390 дворах работы стартуют до середины мая.

Камалова уточнила, что в трех муниципальных образованиях еще не согласовали итоговые проектные решения в пределах предоставления лимита с ГКУ «Главтатдортранс»: Кукморский район (процент согласования 63%), Елабужский район (61%), Нижнекамский район (14%).



Фото: dvor.tatar

Специалисты начали комиссионные объезды дворовых территорий, вошедших в план 2022 года. По словам Камаловой, с 15 апреля количество обращений граждан в связи с программой «Наш двор» кратно увеличилось: за весь период с 1 января по 1 апреля поступило 760 обращений, за последнюю неделю — 700 обращений, передает пресс-служба президента РТ.

В некоторых районах не успевают вовремя реагировать на обращения, среди них — Казань со 134 просроченными обращениями, Альметьевский район (24), Зеленодольский район (12 просроченных обращений).

Напомним, дворы благоустроят в Актанышском, Бавлинском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Кукморском, Лениногорском, Нижнекамском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Сармановском, Чистопольском, Ютазинском районах Татарстана.

Татьяна Леухина