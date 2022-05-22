Главное о коронавирусе на 22 мая: Испания смягчила правила въезда, США предложили КНДР вакцины от COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане подтвердили еще 175 заражений коронавирусом

За последние сутки в Татарстане выявлено 174 случая заражения коронавирусом. Всего на 22 мая общее количество инфицированных в республике достигло 148 833. Выздоровели за весь период 143 873 человека, в том числе 172 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 993 человека, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 49 человек.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», на 21 мая в Татарстане подтвердили 175 новых заражений коронавирусом. За все время инфекцией заболели 148 659 жителей республики. Госпитализировали еще 56 зараженных. Всего на вчерашний день выздоровел 143 701 татарстанец. С начала пандемии от COVID-19 скончались 1 993 человека.

Фото: Ринат Назметдинов

Ряд российских компаний приостановили производство вакцин от COVID-19

За последние сутки в России выявили 4 710 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 814 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 293 450 человек, а выздоровевших — до 17 688 903. За сутки болезнь унесла жизни 80 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 378 350 человек.

Ряд российских фармацевтических компаний приостановили производство вакцин от коронавируса «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Так, компания «Биокад» в этом году не получала заказов на производство вакцины «Спутник V», а на ее складе хранится более 20 млн доз препарата. «Герофарм» в текущем году не получала заказ на производство вакцины «ЭпиВакКорона». «Биннофарм групп» с начала 2022 года также не получала заказ на производство «Спутника V»: вакцины в стране достаточно, сообщал ранее генеральный директор компании Рустем Муратов. Как рассказал первый заместитель генерального директора «Нанолек» Максим Стецюк, производитель не получал заявок от Минздрава на изготовление вакцины «КовиВак» с декабря 2021 года.

Терапевт Клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан» Мария Лисина заявила, что физические нагрузки на свежем воздухе являются важнейшим компонентом реабилитации после перенесенного коронавируса. По ее словам, переболевшим COVID-19 лучше всего отдать предпочтение пешей ходьбе в индивидуальном темпе с кратковременными ускорениями. Терапевт добавила, что людям с патологией опорно-двигательного аппарата стоит уделить особое внимание комфортной обуви, желательно исключить прыжковую нагрузку.

Фото: Ринат Назметдинов

Антиковидные ограничения в Забайкальском крае продлили до 22 июня. Жителям по-прежнему необходимо носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Обязательным требованием остается и дезинфекция, сообщили в пресс-службе правительства региона. Напомним, кафе и рестораны в Забайкалье вернулись к привычному режиму работы в конце марта. Тогда же открылись и ночные клубы, возобновились дискотеки. Единственное условие, которое пока должны выполнять владельцы этих заведений, — 70% заполняемость помещений.

Вариант омикрон-штамма BA.4 коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили на Филиппинах

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 527 216 112 человек, 6 288 800 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (83 263 020). На второй строчке — Индия (43 136 371), на третьей — Бразилия (30 762 413), на четвертой — Франция (29 564 005), на пятой — Великобритания (24 366 063).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 002 146). За ними следуют Бразилия (665 720), Индия (524 413), Россия (370 642, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 617).

Испания сняла ограничения на въезд для иностранцев. Теперь попасть в страну можно при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда, или теста на антиген, сделанного за сутки. Детям до 12 лет разрешено не делать никаких тестирований. Напомним, ранее для пересечения испанской границы требовалось наличие сертификата о вакцинации или сертификата переболевшего COVID-19, при этом принимали только сертификаты, признанные Евросоюзом.

Фото: pxhere.com

Власти КНДР выявили не менее 186 тысяч человек с симптомами лихорадки за прошедшие сутки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 2,64 млн. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечается, что из общего числа больных лихорадкой поправились 2,06 млн жителей, 579 тысяч проходят лечение. За прошедшие сутки умер один человек, общее число летальных исходов составляет 67. Как считают в Сеуле, в число «заболевших лихорадкой» входят не только инфицированные коронавирусом. Власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования на COVID-19.

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с лидером Южной Кореи Юн Сок Елем заявил, что США готовы предоставить вакцину от COVID-19 Северной Корее и уже предлагали такую помощь, но не получили ответа со стороны Пхеньяна. Кроме того, Соединенные Штаты полагают, что введенные в связи с коронавирусом ограничения в Северной Корее могут играть роль в том, что КНДР не отвечает на предложения Вашингтона о дипломатических контактах. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил представитель американской администрации высокого ранга.



Фото: kremlin.ru

Вариант омикрон-штамма BA.4 коронавируса SARS-CoV-2 обнаружен на Филиппинах, сообщило министерство здравоохранения республики. По его данным, инфекция была обнаружена у филиппинца, который 4 мая приехал с Ближнего Востока. Бессимптомный пациент сдал 8 мая тест на коронавирус, который оказался положительным. Ведомство не уточняет, был ли филиппинец туристом или рабочим. Между тем власти призывают непривитых пройти вакцинацию, а иммунизированных — ревакцинацию.



Максим Кокунин