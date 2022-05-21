За сутки в Татарстане подтвердили 175 заражений коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане подтвердили 175 новых заражений коронавирусом. За все время инфекцией заболели 148 659 жителей республики, следует из данных портала «стопкоронавирус.рф».

Госпитализированы еще 56 зараженных. Всего выздоровел 143 701 татарстанец, в том числе 89 — за минувшие сутки. С начала пандемии от COVID-19 скончались 1 993 человека.

Фото: Максим Платонов

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Диана Жиленкова