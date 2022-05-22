Исследование: средний чек за авиабилет на полеты по России оценивается в 8,8 тысячи рублей

Фото: Максим Платонов

На данный момент доля российских направлений при планировании отдыха жителями страны составляет 87%, зарубежных — 13%. Таковы данные сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».



Согласно результатам исследования, средний чек за авиабилет на полеты внутри страны составляет 8,8 тысячи рублей в одну сторону. Поездка в страны ближнего зарубежья в среднем обходится в 15 тысяч рублей, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Отправляясь за границу, россияне чаще всего выбирают Киргизию, Узбекистан, Армению, Таджикистан, Казахстан, Беларусь и Азербайджан, а также Турцию, Израиль и Грузию. Среди российских направлений наиболее популярны Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград.

В этом году в России на создание туристической инфраструктуры и повышение ее доступности предусмотрели 52,8 млрд рублей. По итогам 2022 года внутренний турпоток в стране может составить 61,2 миллиона человек. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».

Диана Жиленкова