Внутрироссийский турпоток в 2022 году может составить 61,2 млн человек — это много или мало?

По итогам 2022 года внутренний турпоток в России может составить 61,2 миллиона человек. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

— За первые три месяца мы видим, что очень хороший [турпоток], количество путешествий внутри страны уже превысило 11,6 млн человек, — цитирует его ТАСС.



Чернышенко добавил, что в 2021 году на создание туристической инфраструктуры и повышение ее доступности было выделено почти 46 млрд рублей, в 2022 году — 52,8 млрд рублей.

Внутрироссийский турпоток в 61,2 миллиона человек — это:

На 4,7 миллиона больше , чем в прошлом году — тогда план по турпотоку был перевыполнен и составил 56,5 млн человек.

, чем в прошлом году — тогда план по турпотоку был перевыполнен и составил 56,5 млн человек. Чуть меньше , чем в допандемийном 2019 году — 62 миллиона человек.

, чем в допандемийном 2019 году — 62 миллиона человек. На 5,8 миллиона человек больше , чем в 2018-м — тогда турпоток составил 67 миллионов человек.

, чем в 2018-м — тогда турпоток составил 67 миллионов человек. На 41,2 миллиона человек больше , чем побывали за рубежом с середины 1950-х годов до распада СССР — 40 миллионов человек.

, чем побывали за рубежом с середины 1950-х годов до распада СССР — 40 миллионов человек. На 8,8 миллиона меньше числа туристов, посетивших СССР, но это за 29 лет — в период с 1956 по 1985 год в Советский Союз прибыло более 70 млн туристов из 162 стран.



числа туристов, посетивших СССР, но это за 29 лет — в период с 1956 по 1985 год в Советский Союз прибыло более 70 млн туристов из 162 стран. Половина может прийтись на май — сентябрь — глава Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что в эти месяцы внутренний турпоток суммарно может превысить 31 миллион человек.

на май — сентябрь — глава Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что в эти месяцы внутренний турпоток суммарно может превысить 31 миллион человек. На 8,2 миллиона больше , чем в 2008 году — тогда турпоток в стране составил почти 53 миллиона человек.

Дарья Пинегина