В США заявили, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО может дестабилизировать Европу

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО может привести к дестабилизации ситуации в Европе, а не ее защите. Такого мнения придерживается автор статьи в американском издании The Hill.

По его словам, эти страны не сталкивались с серьезной угрозой со стороны России. Однако в результате вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в этих государствах «неизбежно» возникнет запас вооружений. Это «может создать стимулы для России к ответным действиям».

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— Желание унизить Россию и укрепить глобальное военное господство США недальновидно и опасно, — цитирует статью «Интерфакс».

Тем временем президент Хорватии Зоран Миланович считает, что страна должна последовать примеру Турции, и выступил против присоединения Финляндии и Швеции к НАТО. По словам лидера страны, хорваты, находящиеся в Боснии, для него важнее, чем российско-финская граница.

Диана Жиленкова