Хорватский президент высказался против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что страна должна последовать примеру Турции, и выступил против присоединения Финляндии и Швеции к НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что он намеревается отправить письмо с инструкциями хорватскому послу при НАТО Марио Нобило голосовать против вступления Финляндии и Швеции в альянс до тех пор, пока не реформируется избирательное законодательство в Боснии и Герцеговине. По словам Милановича, он готов к обвинениям, если таковые последуют. Он подчеркнул, что хорваты, находящиеся в Боснии, для него важнее, чем российско-финская граница.

Миланович заявил, что отказ Хорватии ратифицировать соглашение обратит внимание международного сообщества на хорватские интересы в Боснии и Герцеговине. Он считает, это единственным способом решить проблему прав хорватов в этой стране.

Фото: wikipedia.org

Сегодня в СМИ сообщалось, что турецкие власти заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. 18 мая планировалось обсуждение заявок, поданных финским и шведским послами, на вступление их стран в НАТО. Это ознаменовало бы начало процесса приема в организацию. Однако из-за позиции Анкары переговоры не начались.

Дарья Акимова