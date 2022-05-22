Иммунолог призвал задуматься о возобновлении вакцинации от натуральной оспы в России

На фоне распространения оспы обезьян за рубежом эпидемиологам стоит задуматься о возобновлении в России вакцинации от натуральной оспы. Такого мнения придерживается специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

— Именно оспы обезьян — не стоит [опасаться], правда. Но специалистам стоит задуматься, не возобновить ли вакцинацию от натуральной оспы. Это как заранее подстелить соломку, — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

По словам специалиста, оспа обезьян по-прежнему циркулирует в природе благодаря мелким грызунам. А натуральная оспа уже исчезла из-за отсутствия природных очагов. Однако, по мнению Жемчугова, стоит рассмотреть вопрос о доработке вакцины против инфекции.

Вчера министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране не обнаружили случаев заражения оспой обезьян. По его словам, сложности с постановкой диагноза отсутствуют.



Диана Жиленкова