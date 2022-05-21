Мурашко сообщил, что в России не выявлено случаев заражения оспой обезьян

Фото: Максим Платонов (архив)

В России не обнаружили случаев заражения оспой обезьян. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

По его словам, в России есть средства диагностики данного инфекционного заболевания. Как отметил глава Минздрава, сложности с постановкой диагноза отсутствуют, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр напомнил, что до 1980 года вакцинация против оспы была обязательной. В связи с этим на данный момент есть «определенный пул иммунного населения».

Сегодня во Всемирной организации здравоохранения сообщили о 80 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян. Еще 50 ожидают завершения расследования. По данным ВОЗ, заболевание распространяется при тесном контакте с зараженными.

Накануне в ГНЦ «Вектор» рассказали, что в России вакцинация против оспы на данный момент проводится только для медицинских работников. По словам представителей центра, риск распространения инфекции в стране оценивается как крайне низкий.



Диана Жиленкова