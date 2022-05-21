Как в Великом Болгаре прошли празднования по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией — видео

Сегодня в Великом Болгаре прошло мероприятие «Изге Болгар жыены», посвященное 1 100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На церемонии открытия выступили президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, глава ЦДУМ Талгат Таджуддин, председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин и другие. На мероприятиях выступили чтецы Корана, работали интерактивные площадки, город мастеров, точки с халяльной продукцией.

Также на территории прошли финальные поединки Кубка мира по поясной борьбе корэш-2022. Всего в турнире приняли участие 160 борцов из 26 стран.



Днем Минкультуры Татарстана сообщало, что территорию Болгарского музея-заповедника, где проходило празднование, посетили более 20 тыс. человек.

Татьяна Леухина