В Татарстане на отсрочку от армии претендуют 366 IT-специалистов

В Татарстане 366 IT-специалистов, работающих в Минцифре России компаний, претендуют на отсрочку от армии. Об этом сообщает Минцифры РТ.

После начала призыва, 1 июня, будет рассматриваться статус придания этой отсрочки, сообщил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Всего в России заявления на отсрочку от армии подали 8,7 тысяч сотрудников аккредитованных в Минцифре IT-компаний. Из регионов наиболее представлены Москва (почти 1,7 тыс. человек), Московская область (почти 800 человек), Санкт-Петербург (более 600 человек) и Татарстан.

На отсрочку от армии могут претендовать IT-специалисты до 27 лет с высшим образованием и работающих в IT-компаниях не меньше года, а также о специалистах со стажем меньше года при условии, если они окончили вуз за год до назначения на должность.



Татьяна Леухина