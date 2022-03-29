В правительстве России рассказали, кто из ИТ-специалистов может претендовать на отсрочку от армии

В правительстве России рассказали, кто из ИТ-специалистов сможет претендовать на отсрочку от армии.

Речь идет о молодых людях до 27 лет с высшим образованием и работающих в ИТ-компаниях не меньше года, а также о специалистах со стажем меньше года при условии, если они окончили вуз за год до назначения на должность, сообщает пресс-служба кабмина.

Для получения отсрочки для своих сотрудников компании потребуется направить список специалистов в Минцифры России до 1 мая 2022 года. Там сформируют общий список для Министерства обороны страны, а затем и для военкоматов.

В перечень включено более 60 специальностей и направлений. Среди них — математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиастроение, кораблестроение и другие.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе глава Минцифры России Максут Шадаев рассказал подробнее о том, кто из ИТ-специалистов сможет получить льготную ипотеку. По его словам, это люди в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тысяч рублей — в регионах.



Дарья Акимова