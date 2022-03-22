В Татарстане вступил в силу закон, разрешающий продажу алкоголя с 8.00 до 23.00
В Татарстане вступил в силу закон, который разрешает продажу алкоголя с 8.00 до 23.00. Его подписал президент республики Рустам Минниханов.
Согласно документу, отменяется прежнее ограничение на продажу алкоголя с 22.00 до 10.00.
На прошлой неделе две трети депутатов Госсовета РТ проголосовали за законопроект, согласно которому торговля спиртным разрешается с 8.00 до 23.00. Этому послужили экономические доводы.
По данным Управления Роспотребнадзора по РТ, в республике за январь — февраль этого года было зарегистрировано 97 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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