Минтранс заявил, что санкции практически поломали всю логистику в России

Из-за антироссийских санкции возникли серьезные проблемы с логистикой в России. Об этом заявил министр транспорта страны Виталий Савельев.

— Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры, — приводит «Интерфакс» его слова.

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Савельев напомнил о существовании известного международного транспортного коридора «Север — Юг», в этом коридоре непосредственное участие имеет Каспийское направление. Это три порта — порт «Оля», порт «Астрахань» и порт «Махачкала». Сейчас власти рассматривают это направление.

На автомобильные перевозки приходится значительная доля товаров, доставляемых в Россию из-за рубежа. Профильная ассоциация предлагала правительству пакет мер для «ослабления финансовой нагрузки в условиях санкционного давления», но никакой конкретики по поддержке отрасли в России до сих пор нет. Все подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина