В Венгрии сравнили санкции против России с атомной бомбой

Будапешт не согласен с необдуманными санкциями против России. Последствия ограничительных мер сопоставимы с действием атомной бомбы. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

— Венгрия не согласна с Брюсселем в неразумных и неприемлемых мерах против России, которые привели бы к росту цен, голоду и невиданной массовой миграции, — передает его слова «РИА Новости».

Фото: flickr.com

Венгрии приходится тяжело, поскольку она — член Евросоюза, отметил Орбан. По его мнению, голод вызовет волну миграции, которая уничтожит страны, стоящие на ее пути.

В начале мая стало известно, что постоянные представители стран-членов Евросоюза не смогли достичь договоренности по введению новых санкций против России. По данным СМИ, Венгрия заблокировала предложение ЕС о запрете импорта российской нефти, задерживая при этом весь пакет санкций, направленных против президента России Владимира Путина.



Татьяна Леухина