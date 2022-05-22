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Сегодня в Татарстане ожидается дождь, порывистый ветер и до +12 градусов

06:27, 22.05.2022
Сегодня в Татарстане ожидается дождь, порывистый ветер и до +12 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 22 мая, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем небольшой дождь.

Ветер северо-западный умеренный, днем местами сильный порывами до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +7 до +12 градусов. В Казани ожидается от +7 до +9 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +9 до +11 градусов.

Общество Татарстан

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