Вузы Татарстана выиграли 15,3 млн рублей на реализацию молодежных проектов

Вузы Татарстана выиграли 15,3 млн рублей на реализацию четырех проектов. Федеральное агентство по делам молодежи объявило результаты Всероссийского конкурса молодежных проектов.

Университет Иннополис выиграл 1,8 млн рублей на проведение индустриального межвузовского акселератора StartupHous Universities. На мероприятии будут развивать полученные профессиональные навыки путем создания своих предпринимательских проектов. 25 команд смогут очно презентовать проекты перед инвесторами и индустриальными партнерами в Иннополисе.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ) выиграл 9 млн рублей на реализацию двух проектов. Первый проект связан с профориентационной деятельностью (2,5 млн рублей), второй направлен на развитие движения КВН (6,5 млн рублей).

Университет управления «ТИСБИ» получил 4,5 млн рублей на проведение обучающих семинаров по цифровой грамотности для студентов-выпускников интернатных учреждений, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.



Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин сообщил в январе, что в пяти крупнейших вузах Татарстана в 2022 году появятся цифровые кафедры, действующие по аналогии с военными. Кафедры откроют в КФУ, КНИТУ, в КНИТУ им. Туполева — КАИ, в КГМУ и КГЭУ.



Татьяна Леухина