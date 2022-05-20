Минобороны России: ВС полностью освободили территорию комбината «Азовсталь»

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы страны освободили полностью территорию комбината «Азовсталь» от боевиков нацформирования «Азов», где те были заблокированы с 21 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Подземные сооружения комбината, где прятались боевики, перешли под полный контроль ВС России. Отмечается, что командир «Азова» Денис Прокопенко из-за ненависти мариупольцев за многочисленные зверства был вывезен с территории завода в бронеавтомобиле.

По словам Конашенкова, всего, с 16 мая, сдались в плен 2 439 боевиков «Азова» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории комбината. Сегодня сложила оружие и сдалась последняя группа в количестве 531 боевика.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении «Азовстали» и Мариуполя от украинских боевиков.

Фото: wikimedia.org

Сегодня днем Шойгу доложил, что на «Азовстали» в Мариуполе сдались в плен уже 1 908 националистов. До этого там сложили оружие 1 387 морпехов.



Дарья Акимова