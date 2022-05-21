Гидрометцентр Татарстана зафиксировал в Казани превышение ПДК аммиака

В воздухе Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) аммиака. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра Татарстана.



Повышенный уровень загрязняющего вещества зафиксировал пункт наблюдения, расположенный на улице Мартына Межлаука. Концентрация аммиака составила 0,52 мг/кубометр при норме до 0,2 мг/кубометр.

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Несколько дней назад Гидрометцентр Татарстана зафиксировал превышение ПДК сразу двух загрязняющих веществ в воздухе Казани. Например, повышенный уровень аммиака обнаружили пункты наблюдения №3 по улице Мартына Межлаука и пункт наблюдения №4 на улице Болотникова.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости к крупным автодорожным магистралям города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

Диана Жиленкова