Гидрометцентр Татарстана зафиксировал превышение ПДК загрязняющих веществ в двух районах Казани

В двух районах Казани зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра Татарстана.



Повышенный уровень аммиака обнаружили пункты наблюдения №3 по улице Мартына Межлаука и пункт наблюдения №4 на улице Болотникова. Они составили 0,46 мг/кубометр и 0,33 мг/кубометр соответственно при ПДК в 0,2 мг/кубометр.



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На пункте наблюдения №6 по адресу Степана Халтурина, 10 концентрация оксида углерода достигла 7,2 мг/кубометр. При этом предельно допустимое значение равно 5 мг/кубометр.

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Накануне в воздухе Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Его зарегистрировал пункт наблюдения, расположенный на улице Болотникова. Концентрация вещества составила 0,063 мг/кубометр при ПДК 0,05 мг/кубометр.



В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости к крупным автодорожным магистралям города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

Дарья Акимова