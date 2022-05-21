Поставки газа из России в Финляндию прекратились

«Газпром экспорт» уведомила финскую компанию Gasum Oy о приостановке поставок природного газа утром, 21 мая. По данным министерства занятости и экономики Финляндии, причиной стала неуплата в рублях.

Согласно долгосрочному договору валютой платежа за голубое топливо является евро. Как отмечает министерство занятости и экономики страны, Gasum Oy планирует обратиться в арбитраж. В компании считают, что российская сторона своим требованием нарушает условия соглашения, передает «РИА Новости».

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В конце марта президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. Затем глава государства подписал соответствующий указ о новом порядке расчетов за голубое топливо.

В апреле финское правительство отказалось платить за российский газ в рублях. К такому же решению пришел ряд других стран Европы.

Диана Жиленкова